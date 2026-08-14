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обновлено 09:15

Возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев в Балатовском парке

Прокуратура Индустриального района Перми выявила факт незаконной рубки лесных насаждений на территории парка культуры и отдыха «Балатово». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.