Возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев в Балатовском парке

Прокуратура Индустриального района Перми выявила факт незаконной рубки лесных насаждений на территории парка культуры и отдыха «Балатово». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.