За полгода чистая прибыль «Эр-Телеком Холдинг» выросла в несколько десятков раз

АО «ЭР-Телеком Холдинг» опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие 2026 года. Чистая прибыль общества по МСФО за отчетный период составила 4,06 млрд руб. Это в 34 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Выручка «ЭР-Телеком Холдинг» зафиксирована на уровне 56,07 млрд руб. Это на 10% больше, чем в первом полугодии 2025 года. В сегменте B2C выручка составила 25,53 млрд руб. (рост 16%), В2В — 30,54 млрд руб. (рост 5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета средств на амортизацию) зафиксирован на уровне 27,97 млрд руб., что на 16% выше показателя первого полугодия прошлого года. Свободный денежный поток увеличился на 79%, с 1,6 млрд руб. до 2,8 млрд руб. На инвестиции «ЭР-Телеком Холдинг» направил на 15% больше средств, чем в аналогичном периоде предыдущего года — 6,7 млрд руб.

Как отмечается в сообщении общества, в июле текущего года кредитный рейтинг «ЭР-Телеком Холдинг» был повышен до уровня A.ru. «Агентство НКР обусловливает повышение кредитного рейтинга “ЭР-Телеком Холдинг” снижением долговой нагрузки на фоне роста операционных результатов, улучшением метрик ликвидности и рентабельности»,— говорится в сообщении.

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны и топ-3 крупнейших инвесторов Пермского края.