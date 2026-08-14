На выходных в Екатеринбурге похолодает до +16°

Похолодание до +16° ожидается в Екатеринбурге в грядущие выходные, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако на следующей неделе еще может вернуться тепло до +24°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

14 августа, над Свердловской областью находится холодный атмосферный фронт от циклона Leonie, центр которого расположен в Кировской области. Фронт малоподвижен, осадки кратковременные и преимущественно ливневые. Перед фронтом тепло с юга распространяется на Западную Сибирь и восток Среднего Урала. Днем в северных районах и на востоке региона ожидается грозовая активность. К вечеру над Южным Уралом начнет формироваться вторичный циклон, который сместится вдоль фронта на север. Он пройдет через территорию области ночью в субботу в сопровождении осадков и с шансами на ночные грозы.

В Екатеринбурге днем пятницы прогнозируется +20°..+22°, переменная облачность, кратковременные дожди, вероятность грозы днем 20%, ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, 3-8 м/с. В субботу ночью +10°, днем +18°, в воскресенье — ночью +8°, днем +16°.

Ирина Пичурина