СКР возбудил уголовное дело по факту пропажи без вести жителя Орды

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 18-летнего жителя Ординского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 18-летний молодой человек ушел из дома 30 июня 2026 года. Позже в лесу нашли его обувь и мобильный телефон. До настоящего времени местонахождение юноши не установлено.

Следствием в том числе будут проверены озвученные в эфире федерального телеканала доводы о том, что причиной безвестного исчезновения могло стать деструктивное влияние неустановленных лиц.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о доводах, озвученных в сюжете, и мерах, принимаемых для розыска без вести пропавшего.