Бывшего совладельца «Инкаб холдинг» требуют привлечь к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление управления ФНС по Новосибирской области к Владимиру и Андрею Николаевым. Как следует из материалов дела, налоговая требует привлечь их к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Профстрой сервис» в размере 77,2 млн руб. Осенью 2025 года ФНС требовала признать компанию банкротом, однако арбитражный суд прекратил производство по этому делу. Сейчас, по данным Rusprofile, компания не находится в процессе банкротства.

Андрей Николаев является бывшим совладельцем ныне ликвидированного ООО «Инкаб Холдинг», которое он учредил совместно с владельцем группы компаний «Инкаб» Александром Смильгевичем в 2024 году. Как следует из информации на сайте Ассоциации «Электрокабель», господин Николаев также является генеральным директором АО «Оптиволоконные системы» (входит в «Роснано»).

В 2025 году совместный проект был закрыт, а юрлицо ООО «Инкаб холдинг» ликвидировано. После этого Александр Смильгевич учредил ПАО «Инкаб Холдинг». Группа компаний производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения. В этом году компания провела IPO с объемом 2,038 руб.