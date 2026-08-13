В Астраханской области снова ограничили продажу бензина

В Астраханской области по предложению «Лукойла» и «Газпрома» временно ограничили продажу бензина на городских АЗС до 40 л на автомобиль. Отдельные заправки перейдут на ограниченный график работы, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФАС России Фото: ФАС России

Мера направлена на снижение сезонного и ажиотажного спроса. Глава Астраханской области уточнил, что ограничения временные, актуальные графики будут публиковать в соцсетях и на региональном ресурсе.

В начале июля в регионе ввели заправку по четным и нечетным номерам. С 22 июля ситуацию с топливом в области стабилизировали, запасы превысили нормативный уровень, разница между пополнением и реализацией не превышает 10%. Власти поручили уделить внимание снабжению сельских районов.

Нина Шевченко