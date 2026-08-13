Дело частного обременения

В Перми апелляция признала незаконными действия Росреестра по регистрации смены залогодержателя активов экс-совладельца дорожного подрядчика ООО «СУ №9» Олеси Шевченко. В 2018 году она отдала имущество бывшего асфальтобетонного завода в ипотеку другому участнику общества — Владимиру Плотникову, у которого заняла 40 млн руб. После банкротства ООО он передал право требования денег и залога бизнесмену Олегу Давлетшину. Суд установил, что регистрация смены держателя залога состоялась в обход обеспечительных мер в рамках спора о привлечении госпожи Шевченко к субсидиарной ответственности. Эксперты говорят, что подобные требования к Росреестру удовлетворяются очень редко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

С заявлением о признании незаконными действий Росреестра по регистрации смены залогодержателя имущества Олеси Шевченко (Коваленко) конкурсный управляющий ООО «Строительное управление №9» обратился в декабре прошлого года. В 2018 году госпожа Шевченко заключила договор займа на сумму более 40,89 млн руб. с индивидуальным предпринимателем Владимиром Плотниковым, сыном известного в Перми депутата городской думы Владимира Плотникова. Для обеспечения обязательств в залог господину Плотникову перешла принадлежавшая госпоже Шевченко недвижимость. Речь идет об активах бывшего асфальтобетонного завода по ул. Промышленной Лобановского поселения. В состав активов входит земельный участок площадью 32,8 тыс. кв. м, а также десять зданий различного назначения площадью от 18 до 319 кв. м. В 2023 году Владимир Плотников-младший уступил право требования долга с Олеси Шевченко Олегу Давлетшину, после чего Росреестр зарегистрировал смену залогодержателя.

Владимир Плотников и Олеся Шевченко вместе владели ООО «Строительное управление №9», которое несколько лет назад было крупным дорожным подрядчиком. ООО было зарегистрировано в 2016 году и занималось ремонтом дорог на территории Пермского края. В 2023 году общество было признано банкротом, в отношении должника была введена процедура конкурсного производства.

Сейчас, согласно материалам дела, управляющий добивается привлечения гос­под Плотникова и Шевченко к субсидиарной ответственности. В заявлении к Росреестру управляющий указал, что государственное ведомство не имело права регистрировать смену залогодержателя. Так, в рамках рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности госпожи Шевченко суд наложил обеспечительные меры в виде запрета совершать любые регистрационные действия в отношении ее имущества. Более того, получив право требования залога, гос­подин Давлетшин добивался их снятия, но в удовлетворении этого заявления арбитраж отказал. Как считает представитель ООО, смена держателя залога нарушает интересы кредиторов СУ №9, состоящие в пополнении конкурсной массы долж­ника. Олег Давлетшин, в отличие от предыдущего залогодержателя, не является субсидиарным ответчиком по делу о банкротстве компании. Регистрация перехода залога произошла «в обход принятых судебных актов». Росреестр, в свою очередь, настаивал, что смена лиц, которые взыскивают средства с Олеси Шевченко, никак не влияет на состояние принадлежащего ей имущества.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований управляющему отказал. Он посчитал, что внесение записи о смене залогодержателя, по сути, не является регистрационным действием. Соответственно, такая запись могла быть внесена и в условиях принятых обеспечительных мер.

Это решение компания обжаловала в апелляции, которая приняла по делу новый судебный акт и полностью удовлетворила требования заявителя. Как указано в постановлении, обеспечительные меры в отношении имущества госпожи Шевченко касаются любых сделок, в том числе и обременения в пользу третьих лиц. Также вторая инстанция согласилась с мнением конкурсного управляющего, что смена залогодержателя нарушает права кредиторов, поскольку в этом случае имущество Оксаны Шевченко не может быть направлено в конкурсную массу должника. Апелляция обязала Росреестр погасить запись о залоге в пользу Олега Давлетшина.

Управляющий партнер юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечает, что подобные требования к Росре­естру удовлетворяются очень редко. По его словам, как правило, суды стоят на позиции, что госорган в этом процессе играет только роль регистратора, а заявители должны оспаривать сами сделки. «Первая инстанция посчитала, что в условиях обеспечительных мер ответчик мог совершать определенные действия, но выглядело это как открыть какую-то лазейку в законе,— говорит эксперт.— На наш взгляд, апелляция заняла позицию, которая устоит и дальше».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит полагает, что апелляционное постановление законно. По его мнению, стороны сделки решили воспользоваться тем, что перерегистрация залога формально не попадает в точный смысл формулировок обеспечительных мер, касающихся имущества госпожи Шевченко. «Однако апелляционный суд верно отметил, что обеспечительные меры по своему смыслу охватывают, в том числе, и смену залогодержателя, поэтому она невозможна»,— считает юрист.

Руководитель практики строительства и недвижимости «АНВИ консалтинг» Ксения Аюбханова говорит, что если спор дойдет до кассации, то ключевым станет вопрос квалификации смены залогодержателя. «Он состоит в том, меняет ли смена залогодателя статус-кво актива должника настолько, чтобы это попадало под запрет регистрационных действий. Также суд оценит довод нижестоящей инстанции о том, что наличие зарегистрированного залога в пользу лица, не являющегося субсидиарным ответчиком, блокирует пополнение конкурсной массы. Кроме того, кассация детально изучит хронологию поступления документов в Росреестр, чтобы проверить доводы заявителя об умышленном обходе судебных актов»,— говорит госпожа Аюбханова.

Мария Сысоева