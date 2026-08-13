Суд в Астрахани не дал ОЭЗ «Лотос» отложить штраф за ошибки в закупках

Арбитражный суд Астраханской области отказал АО «ОЭЗ «Лотос» в приостановлении действия представления регионального управления Федерального казначейства, выявившего нарушения при обосновании начальной цены контрактов. Компания просила об обеспечительных мерах на время основного спора, опасаясь штрафов для должностных лиц. Суд указал, что остановка акта надзорного органа нарушит публичные интересы в сфере госзакупок.

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Как следует из определения суда от 6 августа, в июле 2026 года УФК по Астраханской области вынесло ОЭЗ «Лотос» представление об устранении причин административного правонарушения. По данным надзорного органа, при заключении контрактов № 18 и № 19 от 29 июля 2025 года компания неправомерно применила проектно-сметный метод для обоснования начальной максимальной цены, нарушив требования закона № 44-ФЗ «О контрактной системе».

Оспаривая представление в суде, ОЭЗ «Лотос» одновременно ходатайствовала о его приостановлении. В компании указали, что неисполнение предписания в срок повлечет для должностных лиц штраф по ст. 19.6 КоАП РФ в размере 4–5 тыс. руб., что, по мнению заявителя, нанесет «значительный ущерб», в том числе деловой репутации.

Судья Денис Блажнов отклонил доводы компании. В определении подчеркивается, что приостановление актов контролирующих органов недопустимо, если это нарушает баланс частных и публичных интересов. Представление Казначейства направлено на обеспечение надлежащего контроля в сфере закупок, что является публичным интересом. При этом возможный штраф в 4–5 тыс. руб. суд счел несопоставимым с последствиями остановки надзорного акта. Отдельно отмечено, что в случае наложения штрафа компания вправе обжаловать его в установленном порядке.

Ходатайство об обеспечительных мерах оставлено без удовлетворения. Решение пока не обжаловано.