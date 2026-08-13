Саратовские власти увеличили расходы на ремонт МКД после атак БПЛА до 24,9 млн

На 83,15 тыс. руб. больше направлено на ремонт многоквартирных домов, пострадавших от атак беспилотников на Саратовскую область. Соответствующие изменения в постановление от февраля 2026 года опубликовало региональное правительство 13 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Теперь в резервном фонде на неотложные аварийно-восстановительные работы общего имущества, оконных и балконных блоков, стеклопакетов предусмотрено 24,97 млн руб. вместо 24,89 млн руб. Из общей суммы, согласно документу, Саратов получит 23,8 млн руб., а Энгельс — 1,1 млн руб.

2 августа в результате атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура, два человека погибли, еще несколько пострадали. До этого, 16 июля, в результате аналогичной атаки медицинская помощь потребовалась пятерым жителям.

Нина Шевченко