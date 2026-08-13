Арбитраж Пензы передал Земстройинвесту участок под ЖК «Сапфир»

Арбитражный суд Пензенской области обязал администрацию города предоставить ООО «СЗ «Земстройинвест» участок площадью 5,8 тыс. кв. м на улице 65-летия Победы в аренду без торгов для завершения строительства третьей очереди ЖК «Сапфир». Суд распространил антикризисную норму Земельного кодекса о достройке брошенных «незавершенок» на действующий проект, создав прецедент обхода аукционов при переоформлении истекающей аренды.

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Фото: наш.дом.рф наш.дом.рф

Фото: наш.дом.рф

Спор возник вокруг участка, образованного путем раздела территории, ранее арендованной застройщиком под строительство. Администрация отказала, указав на однократность льготы, однако суд встал на сторону бизнеса: на участке зарегистрирован принадлежащий компании объект незавершенного строительства (готовность 15%), и никто прежде не просил землю для его достройки.

ООО «СЗ «Земстройинвест» работает в Пензе с 2019 года. Единственный учредитель и гендиректор — Юрий Крячко, штат — два человека. Девелопер имеет подтвержденный трек-рекорд: сданы три дома общей площадью более 26 тыс. кв. м. Финансы носят циклический характер: в 2025 году выручка подскочила до 98,8 млн руб., прибыль — до 65 млн руб., однако первый квартал 2026-го компания закрыла с убытком при отсутствии раскрытого проектного кредитования.

Прежняя аренда и разрешение на строительство истекли в один день — 8 июня 2026 года. Теперь компания получила участок до 2029 года. В администрации пока не решили, будут ли обжаловать решение.

ЖК «Сапфир» — 23-этажный монолитно-кирпичный дом комфорт-класса: 189 квартир жилой площадью 8,8 тыс. кв. м, 85 машино-мест и два офиса. Ввод запланирован на конец 2027 года, передача ключей — на середину 2028-го. С февраля 2026 года заключено лишь три ДДУ с эскроу в Сбербанке при плановой стоимости строительства 950 млн руб.

Никита Маркелов