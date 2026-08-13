Суд разделил экологический ущерб за затонувшую в Астрахани «Мотозавозню»

Арбитражный суд Астраханской области частично удовлетворил иск Нижне-Волжского управления Росприроднадзора к ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Надзорное ведомство требовало 881 тыс. руб. за загрязнение Волги затонувшим судном, но суд вдвое урезал сумму, исключив из расчета акваторию вне зоны ответственности ответчика.

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Инцидент произошел в астраханском Золотом Затоне. В июле 2024 года специалисты обнаружили затонувшую «Мотозавозню-2», корпус которой подвергся коррозии. Анализ донных отложений выявил масштабное загрязнение: превышение ПДК по нефтепродуктам в 26,4 раза, по меди — в 50 раз, а также по цинку, кобальту и фенолам. Росприроднадзор оценил ущерб по всей площади пятна (698 кв. м).

ФБУ иск не признало. Ответчик заявил, что судно разоружено еще в 2019 году, а часть точек отбора проб находится за границами их договора водопользования. Суд отклонил довод о «разоружении»: ФБУ не предоставило актов полной откачки топлива и промывки систем. «Локализация загрязнения в месте нахождения судна доказывает причинно-следственную связь»,— отмечается в решении. Презумпция вины водопользователя при превышении ПДК также сыграла свою роль.

Однако арбитраж согласился с картографическими доводами ФБУ. Площадь загрязнения в границах договора ответчика составила 355 кв. м. Итоговая сумма взыскания снижена до 447,8 тыс. руб. В остальной части иска надзорному органу отказано. Решение не ступило в законную силу.

Никита Маркелов