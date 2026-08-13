Суд отложил заседание по иску о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму

Судья Самарского областного суда Татьяна Родина сегодня, 13 августа, отложила на завтра рассмотрение иска кандидата в депутаты Госдумы от «Партии пенсионеров» Анны Саранцевой о снятии с выборов ее соперника по Промышленному одномандатному избирательному округу № 163 Михаила Матвеева, действующего депутата Госдумы от КПРФ.

Сегодняшее заседание длилось более 9 часов, суд выслушал мнения представителей истца, ответчика, областного избиркома и свидетелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В иске Анны Саранцевой указано, что Михаил Матвеев нарушил право интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов. Депутат якобы разместил без разрешения фотографии, принадлежащие Андрею Стенину, РИА «Новости» и другим лицам, использовал шрифты Microsoft и логотип Google, на которые компании не давали согласия. Кроме того, депутат якобы опубликовал нелицеприятную информацию о другом кандидате — Александре Живайкине («Единая Россия») и его фотографию.

Иск был зарегистрирован в суде 11 августа. Вчера, 12 августа, Михаил Матвеев попросил суд отложить заседание, пояснив, что получил иск накануне, не смог с ним вовремя ознакомиться и не успел нанять юристов.

В суде интересы Анны Саранцевой представляли Денис Камышников и Юлия Белоус. Михаила Матвеева, которого в зале суда сегодня тоже не было, защищали Екатерина Курганова и еще два представителя. По их словам, материалы были размещены до начала агитационного периода. А доказательств того, что Microsoft и Google не давали согласия на использование шрифтов и логотипа, у истца нет. Сторона ответчика попросила привлечь к делу московский офис Microsoft и Google, суд отказал в этом ходатайстве.

Сабрина Самедова