В Нижнем Тагиле открыли мемориальную доску экс-гендиректору УВЗ Николаю Малых

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открыли мемориальную доску бывшему генеральному директору Уралвагонзавода (УВЗ) Николаю Малых. Церемония состоялась в день рождения экс-главы, сообщили в пресс-службе УВЗ.

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Мемориальную доску установили на здании школы №70, где учился Николай Малых. На церемонии открытия присутствовали руководители и ветераны УВЗ, представители профсоюзной и молодежной организаций, педагоги и учащиеся школы.

«Его наследие настолько велико, что мы обязаны передать память о нем будущим поколениям. Несмотря на трудные времена, которые переживал завод, он был приверженцем того, что необходимо продолжать оказывать помощь и поддержку садикам и школам. И сегодня эти традиции, заложенные Малых, на УВЗ продолжают развиваться»,— отметил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин.

Николай Малых начал работать на УВЗ в 1966 году. На предприятии прошел путь от слесаря-инструментальщика до замдиректора механосборочного производства по инженерным машинам. С 1997 по 2009 год занимал пост генерального директора Уралвагонзавода. С 2002 по 2010 год возглавлял союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Николай Малых был одним из организаторов международной выставки вооружений Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле. Входил в Российскую академию ракетных и артиллерийских наук. В 2002 году господину Малых присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила, в 2018 году он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. В 2021 году он скончался.

Полина Бабинцева