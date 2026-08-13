Выдано разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Камской долине

Сегодня было выдано разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в рамках комплексного развития территории (КРТ) в Камской долине. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Общая площадь комплекса с аквапарком по улице Спешилова превысит 40 тыс. кв. м. В состав комплекса войдут также термальная и банная зоны, спортивный комплекс, гостиница, а также сопутствующая инфраструктура.

Проект КРТ в Камской долине реализует кировский девелопер «Железно». Там девелопер планирует возвести 330 тыс. кв. м жилья. Кроме жилья застройщик построит аквапарк и парк развлечений, а также два детских сада. Кроме того «Железно» построит новый картодром на участке 16 га, между шоссе Космонавтов и Гамовским трактом. Длина трассы составит 1,3 км, ширина — 8-12 м. Проект предполагал обустройство трибун на 400 мест и парковки на 250 автомобилей.