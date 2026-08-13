Суд разрешил санаторию РЖД «Волжские дали» оставить шлагбаумы на пути к воде

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Саратова в иске к структурам РЖД с требованием демонтировать шлагбаумы на территории санатория «Волжские дали». Суд подтвердил, что ограждения не нарушают право граждан на свободный доступ к водному объекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Осенью 2024 года городские власти потребовали через суд снести шлагбаумы на двух КПП санатория, аргументируя это тем, что часть территории здравницы (более 6,4 тыс. кв. м) заходит в 20-метровую береговую полосу общего пользования. По мнению чиновников, пропускной режим незаконно блокировал проход горожан к воде.

Назначенная судом экспертиза установила, что шлагбаумы перекрывают въезд только автомобилям. Для пешеходов оборудован свободный проход шириной 1,5 метра.

Ключевым аргументом ответчика стал статус медицинского учреждения с круглосуточным режимом работы. Это обязывает обеспечивать антитеррористическую защищенность, что требует наличия ограждений и КПП. Чтобы исключить зависимость граждан от «дискреционных действий охраны», руководство «Волжских далей» в конце 2025 года издало внутренний приказ. Документ официально запретил охране требовать паспорта у людей, идущих к воде, и утвердил схему беспрепятственного маршрута к берегу.

В итоге апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции. Шлагбаумы останутся на месте для защиты от несанкционированного въезда машин, а проход для пешеходов к Волге признан реальным, круглосуточным и безусловным.

Никита Маркелов