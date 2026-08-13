Оренбуржье и Беларусь наладят промышленную кооперацию

Правительство Оренбургской области и представители Беларуси определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. Стороны намерены развивать промышленную кооперацию, расширять поставки сельхозтехники и запускать совместные проекты в науке и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 2024 года между правительствами действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В настоящий момент стороны формируют план совместной работы на 2027–2030 годы.

На встрече особое внимание было уделено промышленной кооперации. Стороны намерены увеличить объемы поставок промышленной продукции, развивать технологическое взаимодействие и совместные проекты. В агропромышленном секторе акцент сделан на поставках белорусской сельхозтехники, сервисном обслуживании и расширении кооперационных связей между производителями. В научно-образовательной сфере стороны планируют расширять совместные программы. Кроме того, обсуждалась возможность обновления парка пожарной техники Оренбургской области с использованием белорусских разработок.

Доля Беларуси в объеме внешнеторгового оборота Оренбургской области за минувший год составила 10,1%. По данным региональных властей, основу поставок из Оренбургской области в Беларусь формируют нефтегазовые продукты, черные металлы и изделия из них, оборудование для сельхозтехники, механические устройства, подсолнечный шрот, медь, растительное масло, мука и продукция химической промышленности. В ответном потоке из Беларуси в Оренбуржье доминируют сельскохозяйственная техника, металлорежущее и электротехническое оборудование, а также древесина и изделия из нее.

Яна Вежлева