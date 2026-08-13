Обвиняемому в мошенничестве Артуру Идельбаеву изменили меру пресечения

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения директору АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артуру Идельбеву. Как сообщает Telegram-канал «Честный репортаж», суд постановил освободить обвиняемого под запрет определенных действий. Около года господин Идельбаев находился в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор геопарка «Торатау», конезаводчик Артур Идельбаев

Директор геопарка «Торатау», конезаводчик Артур Идельбаев



Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2025 года СКР задержал Артура Идельбаева и двух его предполагаемых сообщников — директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Как утверждает следствие, выделенные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены.

Олег Вахитов