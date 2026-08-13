Пермского бизнесмена заочно обвинили в хищениях средств при поставке ИВЛ во время пандемии

Стали известны подробности уголовного дела в отношении основателя рынка медицинского аутсорсинга из Перми Евгения Фридмана. Как сообщает «Ъ», по версии следствия, предприниматель совершил инкриминируемое преступление во время пандемии в 2020 году. Тогда подконтрольное ему ООО «Сомете» заключило ряд контрактов со структурой министерства здравоохранения Московской области. В рамках договоров, местным медучреждениям было поставлено оборудование ИВЛ почти на 1,7 млрд руб. По мнению следствия, цена на них была завышена, а сами приборы отличались от заявленных технически и визуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Фридмана стало известно вчера. Бизнесмену инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), его объявили в федеральный розыск. По информации издания, расследование этого уголовного дела было начато 22 июля 2024 года на основании материалов, поступивших из прокуратуры Московской области. В рамках дела была проведена экспертиза ФГБУ ВНИИМТ Росздравнадзора, которая пришла к выводу, что поставляемые аппараты ИВЛ «представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан при их применении».

Сам Евгений Фридман заявил «Ъ», что не знал об уголовном преследовании до июня 2025 года. «Тогда же я уехал за границу, решив, что свою невиновность лучше доказывать, находясь на свободе», — отметил он в разговоре с изданием.

Евгений Фридман родился в Перми и окончил Пермскую государственную медицинскую академию имени академика Е. А. Вагнера. В 2007 году он возглавил ООО «Феникс», которое в последствии стала заниматься аутсорсингом медицинского транспорта под брендом «Новоскор».