Бизнес выходит из кабинетов

В Екатеринбурге вырос объем вакантных офисных площадей — за второй квартал 2026 года их доля в офисных центрах класса B увеличилась в 1,5 раза, достигнув 8,3%. Арендные ставки офисной недвижимости разных классов по итогам второго квартала снизились на 2-6%. Представители отрасли отметили, что бизнес чаще делает выбор в сторону аренды недвижимости вместо ее покупки, ищет помещения меньшего размера, становятся популярнее офисы класса С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По данным «Ход Консалтинг» в Екатеринбурге объем вакантных площадей в офисах класса В за последний квартал вырос в 1,5 раза и достиг 8,3%. За последние пять лет такая цифра является рекордной. «В середине 2026 года на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга зафиксировано рекордное за последние 18 лет явление: отрицательное поглощение площадей держится уже шесть кварталов подряд — такого не было со времен кризиса 2008 года»,— заявили в консалтинговой компании. За первое полугодие 2026 года бизнес освободил порядка 32 тыс. кв. м офисных пространств.

«Мы наблюдаем, что некоторые участники реагируя на действия арендаторов, эмоционально идут на снижения ставок, "двигая" за собой остальной рынок»,— сообщили в пресс-службе бизнес-парка «Деловой квартал». По данным «Ход Консалтинг», средняя полная арендная ставка на действующие офисные площади класса A составляет 2,7 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц (снижение к первому кварталу на 2%), класса В+ — 1,7 тыс. руб. (снижение на 5%), для класса В — 1,5 тыс. руб. (снижение на 6%), а в классе С — 1 тыс. руб. (снижение на 3%).

Стоимость 1 кв. м офисной недвижимости на первичном рынке составляет 335,7 тыс. руб. (рост за квартал на 4%). На вторичном рынке средняя цена 1 кв м. офиса класса В составляет 213,4 тыс. руб. (снижение на 5%), а класса С — 133 тыс. руб. (рост на 6%).

В пресс-службе «Атлас Девелопмент» рассказали, что компании склонны скорее рассматривать аренду офисов, чем покупку, поскольку она дает больше гибкости. «Это связано в том числе с тем, что бизнес осторожнее подходит к долгосрочным обязательствам и не всегда готов фиксировать большую площадь в собственности. Крупные форматы сегодня чаще реализуются через аренду, а небольшие площади активнее представлены в сделках покупки»,— сказала директор по коммерции Надежда Докучаева.

«Современных площадей для крупных компаний по-прежнему мало, а последовательное обновление офисного фонда сильно запаздывает. Но если в предыдущие годы у бизнеса не было возможностей для быстрого расширения, качественной ротации, сейчас — изменился контекст для принятия быстрых решений»,— указали в «Ход Консалтинг». Сейчас, по оценке компании, позиция бизнеса более осторожна, и он не всегда готов тратить резервы, если они не дают быстрой отдачи.

В первом полугодии 2026 года ввод бизнес-центров оказался нулевым, но объем строящихся площадей вырос до 282 тыс. кв. м.

«Предложение на рынке современных строящихся объектов растет. Но выбор пока не очень широкий, и продавцы продолжали повышать цены (+48% год к году). Но на вторичном рынке — уже ценовая стагнация с коррекцией по отдельным сегментам»,— говорится в исследовании компании.

На малый и средний бизнес (МСБ) дополнительно влияют такие факторы, как жесткая денежно-кредитная политика, увеличение налоговых платежей и охлаждение деловой активности на рынке в целом. «Общий фон не только снизил запрос на новые пространства, но и привел к высвобождению старых»,— объяснили в исследовании рост количества площадей без нового строительства.

«На рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга уже много лет сохраняется стабильный запрос на офисы класса А в связи с ограниченностью предложения: у нас в городе не так много объектов этого класса, а их арендаторы — как правило, очень стабильные и зачастую консервативные компании, которые крайне редко меняют локацию»,— рассказали в пресс-службе «Делового квартала». Из-за этого на рынке мало ротации при растущем спросе, а девелоперы не могут его удовлетворить из-за снижающегося ввода.

В 2026 году, отметили в компании, растет популярность офисов класса С и реновированных промышленных территорий. Бизнес подстраивается под существующую экономическую ситуацию и снижает затраты на аренду либо сокращает штат сотрудников, что приводит к потребности в офисе поменьше.

В пресс-службе «УГМК-Застройщик» добавили, что в своем втором проекте в «Екатеринбург-Сити» — «Башне Б» — включили большую гибкость площадей из-за спроса на офисы с небольшой нарезкой. «Здесь компания может подобрать площадь под свой масштаб: в проекте предусмотрены офисы от 77 кв. м до блоков более 1,2 тыс. кв. м, с возможностью объединения помещений»,— рассказал генеральный директор компании Евгений Мордовин.

Меняется и подход к выбору локации бизнес-центра. Так, девелоперы чаще смотрят на генплан города, который разработан до 2025 года, и оценивают перспективное развитие территории, которую выбирают для офиса, добавили в компании. «Например, территория бизнес-парка "Деловой квартал" долгие годы считалась промышленной и отдаленной от центра, а сейчас вокруг строится порядка 0,5 млн кв. м жилья, почти запустили мегаразвязку — и вот уже статус для арендатора поменялся»,— пояснили в бизнес-парке.

Как рассказала Надежда Докучаева, компании стали более прагматично относиться к локации офисов. «Раньше инвесторы в коммерческую недвижимость в первую очередь рассматривали центр. Сейчас в поле зрения попадают и районы за его пределами, если экономика сделки там выглядит убедительнее и присутствуют дополнительные условия, такие, как удобная транспортная инфраструктура. Более низкая стоимость входа может позволить сохранить приемлемый срок окупаемости при сопоставимой арендной ставке»,— сказала она, добавив, что центральные локации выгоднее с точки зрения потенциальной капитализации.

В компании «УГМК-Застройщик» отметили, что значимое преимущество центра — престиж. «Встречи в премиальном бизнес-центре создают иной имидж, чем переговоры на окраине или промышленной зоне. В удаленных районах может не хватать необходимых сервисов, таких как кафе, банки и другие услуги. Кроме того, периферийные зоны могут страдать от недостатка качественной транспортной инфраструктуры»,— пояснил Евгений Мордовин.

Важную роль при этом играет и обслуживание офиса. По оценке «Делового квартала», снижение стоимости офисов могут позволить себе те, кто не обеспечивает их инфраструктурой и сервисом. «Сервис — это специалисты и ФОТ, а медианная зарплата в регионе пока только увеличивается. Многим компаниям по-прежнему важен комфорт сотрудников, безопасность, определенный набор услуг — благодаря этому они сохраняют сильные команды, с которыми проще проходить кризисы»,— считают в «Деловом квартале».

Анна Капустина