Главными ценителями онлайнкино в Башкирии стали мужчины от 30 до 40 лет

Жители республики всё чаще увлекаются просмотром новинок в онлайнкинотеатрах. Ежемесячный трафик на популярные платформы с фильмами и сериалами увеличился с начала года на 44%, что зафиксировали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Согласно данным собственного сервиса оператора «МегаКино», который объединяет несколько онлайнкинотеатров в одном пакете, в Башкирии главными ценителями такого досуга стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Мужчины же лидируют в большинстве поволжских регионов, лишь в Саратове, Пензе и Мордовии впереди женщины.

Пиковый объём трафика на площадках онлайнкинотеатров приходится на субботние дни, когда зрители, как правило, тратят на просмотр контента на 10% больше интернет-данных, чем в будни. При этом наблюдается чёткая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

География популярности онлайнкино в Поволжье выглядит следующим образом. В числе лидеров по общему объёму трафика — Самара, Татарстан и Саратов. Башкирия идет сразу следом. Замыкает «пятерку» Оренбург.

«В число цифровых привычек башкортостанцев давно входит просмотр кино и сериалов со смартфона, что подтверждают наши большие данные. Со своей стороны мы предлагаем специальные тарифы и сервисы, включающие доступ к популярным онлайн-кинотеатрам. Уфимцы теперь могут их подобрать в том числе в ТРЦ “Меркурий”, что удобно для жителей северной части города», — рассказал руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Башкирии Евгений Немтин.

ПАО «МегаФон»