В Башкирии вырос интерес к удаленным вакансиям

В стране увеличилась популярность работы вне офиса. За год интернет-трафик россиян на сайты для поиска удаленного заработка и фриланса вырос на 15%. Кроме того, число резюме с запросом на дистанционный формат в июне-июле оказалось на 13% выше прошлогодних показателей, а их доля в общем объеме соискателей составила 15%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и hh.ru в совместном исследовании.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Как показывают большие данные оператора, особенно заинтересованы в «удаленке» жители Сибири и северо-запада страны. Кемеровская область показала рекордный прирост — трафик на сайты фриланса взлетел в 5,6 раза за год. Ненецкий автономный округ продемонстрировал рост в 2,5 раза. А в Республике Коми показатель вырос в 2,1 раза. Для сравнения динамика трафика в крупных мегаполисах ниже: в Москве она составила 31%, а в Санкт-Петербурге — 19%.

В Башкирии прирост с начала года составил 22%. Мужчины заходят на профильные порталы на 38% чаще женщин. Среди возрастных групп преобладают жители республики от 35 до 44 лет — они составляют 40% всей аудитории таких сайтов. В рамках года активнее всего башкортостанцы искали постоянную работу из дома зимой — в феврале трафик на профильных сайтах вырос на 19% относительно средних значений. В течение недели максимальные объемы интернет-данных из региона приходятся на понедельник — на 10% выше по сравнению с обычными цифрами.

Несмотря на спрос со стороны соискателей, российские компании стали чуть реже предлагать дистанционный формат. Летом 2026 года доля удаленных вакансий составила 5% против 6% в первые месяцы года. Зарплатные ожидания кандидатов несколько отличаются: желаемый доход на «удаленке» этим летом достиг 82 600 рублей, а в офисе — 77 900 рублей. Разрыв равен 6%.

Топ-15 специалистов в Поволжье по доле резюме с удаленным форматом работы, июнь-июль 2026, данные hh.ru Специализация Доля резюме 1 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами. 7% 2 Программист, разработчик 5%. 3 Оператор кол-центра, специалист контактного центра 3% 4 Руководитель проектов 2% 5 Администратор 2% 6 Дизайнер, художник 2% 7 Специалист технической поддержки 2% 8 Аналитик 2% 9 Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог 2%. 10 Тестировщик 2% 11 Бухгалтер 2% 12 Учитель, преподаватель, педагог 2% 13 SMM-менеджер, контент-менеджер 1% 14 Секретарь, помощник руководителя, ассистент 1% 15 Бизнес-аналитик 1%

ПАО «МегаФон»