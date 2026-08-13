В Башкирии вырос интерес к удаленным вакансиям
В стране увеличилась популярность работы вне офиса. За год интернет-трафик россиян на сайты для поиска удаленного заработка и фриланса вырос на 15%. Кроме того, число резюме с запросом на дистанционный формат в июне-июле оказалось на 13% выше прошлогодних показателей, а их доля в общем объеме соискателей составила 15%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и hh.ru в совместном исследовании.
Как показывают большие данные оператора, особенно заинтересованы в «удаленке» жители Сибири и северо-запада страны. Кемеровская область показала рекордный прирост — трафик на сайты фриланса взлетел в 5,6 раза за год. Ненецкий автономный округ продемонстрировал рост в 2,5 раза. А в Республике Коми показатель вырос в 2,1 раза. Для сравнения динамика трафика в крупных мегаполисах ниже: в Москве она составила 31%, а в Санкт-Петербурге — 19%.
В Башкирии прирост с начала года составил 22%. Мужчины заходят на профильные порталы на 38% чаще женщин. Среди возрастных групп преобладают жители республики от 35 до 44 лет — они составляют 40% всей аудитории таких сайтов. В рамках года активнее всего башкортостанцы искали постоянную работу из дома зимой — в феврале трафик на профильных сайтах вырос на 19% относительно средних значений. В течение недели максимальные объемы интернет-данных из региона приходятся на понедельник — на 10% выше по сравнению с обычными цифрами.
Несмотря на спрос со стороны соискателей, российские компании стали чуть реже предлагать дистанционный формат. Летом 2026 года доля удаленных вакансий составила 5% против 6% в первые месяцы года. Зарплатные ожидания кандидатов несколько отличаются: желаемый доход на «удаленке» этим летом достиг 82 600 рублей, а в офисе — 77 900 рублей. Разрыв равен 6%.
|Специализация
|Доля резюме
|Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами.
|7%
|Программист, разработчик
|5%.
|Оператор кол-центра, специалист контактного центра
|3%
|Руководитель проектов
|2%
|Администратор
|2%
|Дизайнер, художник
|2%
|Специалист технической поддержки
|2%
|Аналитик
|2%
|Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог
|2%.
|Тестировщик
|2%
|Бухгалтер
|2%
|Учитель, преподаватель, педагог
|2%
|SMM-менеджер, контент-менеджер
|1%
|Секретарь, помощник руководителя, ассистент
|1%
|Бизнес-аналитик
|1%
ПАО «МегаФон»
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