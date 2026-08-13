В Уфе арестовали подозреваемых в хищении 9 млн рублей у вдовы участника СВО

В Уфе возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении вдовы участника военной спецоперации, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Фигурантами расследования стали 18-летний житель Татарстана и 20-летний уроженец Воронежской области.

По данным министерства, 39-летняя жительница Караидельского района рассказала, что ей на телефон позвонили якобы представители Минобороны и сообщили, что ее мужу посмертно присужден орден, за который положена выплата, а также пообещали помочь в оформлении бесплатного земельного участка. Под этими предлогами, отметили в МВД, потерпевшая сообщила собеседникам свои персональные данные. После этого жительнице Башкирии стали звонить другие люди: они запугивали ее обвинениями в финансировании ВСУ и уголовной ответственностью.

В итоге потерпевшая приехала в Уфу, где сняла в банках около 9 млн руб. По указанию телефонных собеседников она передала деньги двум курьерам, назвав им кодовое слово «земляника».

Оперативники МВД вычислили личности курьеров и задержали их. Выяснилось, что подозреваемые успели перевести деньги на счета вербовщиков, оставив себе небольшой процент в качестве вознаграждения.

Курьеры решением суда арестованы.

Майя Иванова