Осужденному на пожизненное нижегородцу назначили еще 15 лет за убийство

Городецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ивана Николаева, обвиненного в убийстве, совершенном в 2003 году. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Иван Николаев отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство. Однако в отношении него расследовали еще один эпизод. По фабуле дела, в декабре 2003 года он проник в квартиру в Городце, избил молотком хозяйку и задушил ее, а затем похитил дубленку.

Суд назначил ему 15 лет колонии общего режима. Он продолжит отбывать пожизненное наказание в колонии особого режима.

Владимир Зубарев