Деньги на старт

Федеральный центр подготовки спортивного резерва потратит более 28,5 млн руб. на Спартакиаду Союзного государства, которая этой осенью пройдет в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Москве. Деньги пойдут на проживание, питание, транспорт, экипировку и награды для сотен юных спортсменов. Большая часть контрактов уже заключена. Среди подрядчиков — астраханский отель Azimut, предприниматель из Новокузнецка, который займется перевозками, и бизнесмен из Санкт-Петербурга, обязавшийся предоставить экипировку. В прошлом году соревнования среди школьников Беларуси и России проходили в Лиде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году Спартакиада союзного государства прошла в Калуге

Фото: Пресс-служба администрации Ртищевского района В 2025 году Спартакиада союзного государства прошла в Калуге

Фото: Пресс-служба администрации Ртищевского района

Федеральный центр подготовки спортивного резерва направил более 28,5 млн руб. на проведение в 2026 году четырех мероприятий Спартакиады Союзного государства для детей и юношества. Четыре из пяти контрактов уже заключены, указано на ЕИС «Закупки».

Спартакиада пройдет в трех регионах. В Астраханской области с 25 по 30 сентября пройдут соревнования для школьников из сельской местности по мини-футболу, баскетболу 3х3, плаванию. В Волгоградской области с 3 по 8 октября состоится Спартакиада среди школьников «Олимпийские надежды» по хоккею, волейболу, церемония открытия на Мамаевом кургане. В Москве в ноябре пройдет Спартакиада среди студенческой молодежи и «Защитники Отечества».

По условиям контрактов, подрядчики должны обеспечить проживание и питание участников (от 230 до 238 человек), транспорт, медицинское сопровождение, услуги судей, предоставление спортобъектов, организацию культурной программы, фото- и видеосъемку, изготовление полиграфической продукции и проведение церемоний открытия и закрытия.

Контракт на оказание услуг по проезду стоимостью 4,2 млн руб. заключен с ИП Александрой Семеновой из Новокузнецка Кемеровской области, которая является совладельцем ООО «АР Групп». Компания с 2024 года занимается продажей легковых и грузовых автомобилей. Участников к местам соревнований доставят поездами по маршрутам Москва — Астрахань, Москва — Волгоград и Москва — Орша/Молодечно (Беларусь) и обратно.

Проживание и питание участников делегации, согласно ЕИС «Закупки», обеспечит ООО «КонсалтГрупп» (управляет отелем Azimut на ул. Кремлевской в Астрахани) за 7,8 млн руб. Компания 48 раз выигрывала госконтракты на общую сумму 95 млн руб., самые крупные с Федеральным центром подготовки спортивного резерва (39,7 млн руб.) и Федеральной дирекцией спортмероприятий (30,7 млн руб.). В 2025 году выручка «КонсалтГрупп» достигла 362 млн руб., а чистая прибыль 84 млн.

Контракт на оказание услуг по проживанию спортсменов в Волгоградской области выиграл предприниматель Лев Иванов. В регионе он учреждает два одноименных ООО — «Спорт-Маркет». Компании работают в области спорта. Первая фирма, зарегистрированная в апреле 2013 года, за все годы существования не имеет выручки и прибыли. Вторая, основанная в августе того же года, понесла убытки в 1,4 млн руб. в 2025 году. Оборот компании упал на 89% до 2,9 млн руб. Господин Иванов также значится президентом АНО «Центр спортивных и социальных проектов „Клуб кожаный мяч“».

Заказана спортивная экипировка для российской делегации за 7,2 млн руб. Более 2,5 тыс. 2,5 тыс. спортивных комплектов и одежды с символикой должен поставить предприниматель Александр Пальцев. В прошлом он учреждал пять компаний (преимущественно из Санкт-Петербурга), работающих в сферах строительства, полиграфии, рекламы, воспроизводства морских биоресурсов. Также господин Пальцев был гендиректором специализированного застройщика «Скайрос» из Мурманска. К настоящему моменту все эти юрлица ликвидированы.

По аукциону на изготовление наградной и сувенирной продукции за 1,08 млн руб. победитель определен, но контракт пока не заключен. Доставка запланирована в Астрахань, Волгоград и Москву в сроки от 21 сентября до 25 ноября.

В прошлом году Спартакиада школьников из сельской местности прошла в белорусской Лиде и была приурочена к 80-летию Победы. Участвовали 198 школьников из Беларуси и России, соревновались в мини-футболе, баскетболе 3х3 и плавании. В состав российской команды вошли школьники из Татаробашмаковской школы и школы №1 села Началово Астраханской области. Команда Астраханской области заняла третье место в баскетболе 3х3 и мини-футболе.

Нина Шевченко