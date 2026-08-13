Пермский разработчик промышленного оборудования втрое нарастил прибыль
Пермское ООО «Меридиан», выпускающее оборудование для производства укупорочных изделий, обнародовало финансовые показатели за 2025 год. Согласно Rusprofile, чистая прибыль компании составила 222,7 млн руб., что выше результата прошлого года в 3,5 раза (в 2024-м — 62,5 млн руб.). Выручка компании увеличилась на 43%, с 2,29 до 3,29 млрд руб. Себестоимость продаж показала рост 39% и достигла 2,38 млрд руб.
Компания «Меридиан» разрабатывает, производит и интегрирует промышленное оборудование, специализирующееся на автоматизации производств, цифровой маркировке и инспекции посредством технического зрения. Согласно данным базы Rusprofile, компания была зарегистрирована в 2005 году. Владельцами являются ООО «Меридиан Глобал» (75%), предприниматели Алексей Филиппов (23,04%) и Юлия Филиппова (1,96%).