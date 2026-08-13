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Жителя Лысьвы будут судить за вырубку елей стоимостью 2 млн рублей

Лысьвенская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса и его сбыте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в сентябре 2025 года житель Лысьвы без разрешительных документов вырубил 36 елей вблизи деревни Вакса. Ущерб лесному фонду составил 2 млн руб. В целях его возмещения на имущество обвиняемого — два трактора, автомобиль «Лада Гранта» и бензопилы — наложен арест.