Cаратовский фермер лишилась 39 млн за сопротивление структурам банка «Траст»

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение о взыскании 39,17 млн руб. упущенной выгоды с главы саратовского КФХ Любови Кучминой в пользу ООО «Агровита» (агроактив, связанный с банком «Траст»). Постановление кассации вступило в законную силу, поставив юридическую точку в одном из самых громких земельных конфликтов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Противостояние началось весной 2022 года в Федоровском районе. После передачи 48 тыс. га сельхозземель новым корпоративным арендаторам местные аграрии, годами обрабатывавшие поля, отказались уступать территории. Госпожа Кучмина самовольно заняла 772 га, вывела в поле тракторы и засеяла площадь сафлором. Предложенный «Агровитой» компромисс по разделу урожая фермер проигнорировала.

ПАО «Банк Траст» (Национальный банк «Траст») — зарегистрирован в Москве в ноябр 1995 года и выполняет функцию общероссийского банка непрофильных активов под контролем ЦБ РФ и АСВ. Структура специализируется на консолидации и распродаже проблемных долгов санируемых институтов, в портфеле которых среди прочего числятся числе сельхозземли. В 2023 году регулятор продлил мандат «Траста» на расчистку балансов и монетизацию активов до 2027 года.

Холдинг обратился в суд. Там подтвердился факт самозахвата и легитимность прав «Агровиты». Затем компания потребовала возместить неполученный доход. Истец предоставил договоры поставки элитных семян подсолнечника и лизинга техники, доказав, что не смог провести сев на захваченных полях.

Судебная экспертиза оценила потенциальный доход от 772 га. С учетом самостоятельной корректировки иска «Агровитой» (были вычтены налоги, страховые взносы и арендная плата) суд взыскал с фермера 39,17 млн руб. Доводы ответчика о вероятностном характере упущенной выгоды и «несуществующих» в 2022 году правах истца были отклонены всеми инстанциями.

Никита Маркелов