«Буренка» из будущего

Кассационный суд оставил в силе штраф в 300 тыс. руб. Саратовскому молочному комбинату за выявленные Россельхознадзором растительные жиры в продукции и проставление «будущих» дат выработки. Судьи отклонили доводы второго по выручке молочного завода региона о том, что даты смещались из-за 48-часового этапа доохлаждения продукта. Заменить штраф на предупреждение предприятию не позволило повторное за полгода нарушение техрегламентов, признанное реальной угрозой здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовский молочный комбинат выпускает продукцию под торговыми марками «Добрая Буренка», «Хэппи милк», «Молочный гость», «Мурлыкино», ARNI, Milk Boss и другими

Фото: ИА «Общественное мнение» Саратовский молочный комбинат выпускает продукцию под торговыми марками «Добрая Буренка», «Хэппи милк», «Молочный гость», «Мурлыкино», ARNI, Milk Boss и другими

Фото: ИА «Общественное мнение»

Арбитражный суд (АС) Поволжского округа отказал ООО «Саратовский молочный комбинат» (СМК) в удовлетворении кассационной жалобы. Коллегия оставила в силе штраф 300 тыс. руб. за нарушение технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Кассация поддержала решение двух инстанций — АС Саратовской области и 12 Апелляционного АС. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов дела, основанием для внеплановой проверки комбината стало выявленное в федеральной ветеринарной системе «ВетИС» несоответствие в образце ультрапастеризованного молока с маркировкой «Доброе молоко», «Добрая буренка» и «Только из свежего молока», изготовленного 28 февраля 2025 года. Лаборатория Северо-Кавказского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружила в продукте растительные жиры и отклонения по жирнокислотному составу. Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям провело проверку 19 мая—11 июня 2025 года.

По итогам надзорных мероприятий инспекторы зафиксировали три нарушения. В системе «Меркурий» сырье списывали не под каждую партию, а общим перечнем. Еще один эпизод касался наличия в продукции незаявленных растительных жиров. Параллельно с административным делом СМК ведет гражданский спор с поставщиком — нижегородским ООО «Молтранс» -, пытаясь взыскать с контрагента убытки за поставку сырья с жирами немолочного происхождения. Арбитраж установил, что комбинат принял и использовал сырье в производстве. После взаимозачетов суд обязал СМК выплатить поставщику остаток долга в 20 млн руб.

ООО «Саратовский молочный комбинат» работает с 1963 года (нынешнее юрлицо зарегистрировано в 2015 году). Гендиректором с января 2026 года является Алексей Гирюк. Компания принадлежит Николаю Арыкову (61,1%), Дмитрию Филимонову (20%) и Максиму Арыкову (18,9%). Выручка предприятия в 2024 году составила 2,97 млрд руб., чистая прибыль — 343,7 млн руб. (в 2025 году — 2,8 млрд руб. и 376 млн руб. соответственно). По объему оборота СМК занимает второе место в молочной отрасли Саратовской области. Комбинат выпускает продукцию под торговыми марками «Добрая Буренка», «Хэппи милк», «Молочный гость», «Мурлыкино», ARNI, Milk Boss и др., поставляя ее на рынки РФ и Казахстана.

Ключевым в споре стал второй эпизод. При осмотре склада готовой продукции 29 мая 2025 года инспекторы обнаружили кефир, снежок, йогурты, сметану, ряженку и творог с маркировкой дат выработки 30 и 31 мая 2025 года. Надзорное ведомство квалифицировало это как искусственное продление сроков годности. В судах первой и апелляционной инстанций предприятие настаивало, что проставление «будущих» дат обусловлено внутренним техпроцессом: после упаковки продукция проходит этап «доохлаждения» продолжительностью 48 часов, и именно его окончание завод считал датой изготовления. АС довод отклонили, сославшись на документ, согласно которому датой изготовления признается дата фактического окончания технологического процесса. Кроме того, продукцию нашли на складе готовой продукции, а не в выделенной зоне охлаждения. Отследить время начала «доохлаждения» конкретных партий при этом оказалось невозможным.

Несмотря на то что ООО «СМК» относится к субъектам малого предпринимательства, суды отказали в замене штрафа на предупреждение. Выяснилось, что в феврале 2025 года комбинат уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения. Это обстоятельство признали отягчающим и создающим реальную угрозу здоровью потребителей.

Кассационная коллегия согласилась с нижестоящими инстанциями, отметив, что «авансовая» дата лишает покупателя возможности оценить качество продукции. Искусственное же удлинение срока годности создает условия для развития опасных микроорганизмов. Доводы заявителя суд квалифицировал как попытку переоценки доказательств, выходящую за пределы компетенции кассации. Жалобу в Верховный суд Комбинат пока не подал.

Дарья Васенина