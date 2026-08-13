В Ульяновской области после трех суток поисков пропавшая девушка найдена в лесу

Следственное управление СКР по Ульяновской области сообщило о благополучном завершении поисков 16-летней девушки, пропавшей в рабочем поселке им. Ленина. Несовершеннолетнюю обнаружили в лесу Барышского района спустя трое суток — 13 августа в 14:20 (MSK+1). В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов / Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов / Коммерсантъ

Девушка ушла из квартиры утром 10 августа. После поступления сигнала об исчезновении к работе незамедлительно подключилась группа опытных следователей и следователей-криминалистов СУ СКР по Ульяновской области. В поисках задействовали полицию, представителей Министерства обороны, а также волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт».

Георгий Портнов