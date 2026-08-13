Нижегородца обвинили в вымогательстве у юристки за отказ в близости

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Чкаловского округа, которого обвинили в вымогательстве и умышленном повреждении имущества, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. По фабуле дела, обвиняемый потребовал у нижегородской юристки 1,1 млн руб. за отказ в интимной связи и разбил зеркало ее автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В МВД уточнили, что в 2024 году обвиняемый обратился к потерпевшей за юридической помощью, она представляла его интересы в суде. Впоследствии клиент предложил ей 350 тыс. руб. за интим и, получив отказ, стал требовать деньги. Также фигурант караулил ее у работы, звонил и писал с угрозами, распространял в интернете личные сведения и фотографии потерпевшей и обещал разрушить ее репутацию.

Кроме того, обвиняемый выследил потерпевшую на парковке и разбил зеркало ее машины. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Владимир Зубарев