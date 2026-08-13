Прокуратура Самары проверяет сообщения об антисанитарии в детской больнице

По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого организована проверка сведений о нарушении санитарных норм в одной из детских больниц Самары. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

Основанием для проверки стали публикации в СМИ и соцсетях, в которых сообщалось об антисанитарных условиях в детской больнице. Прокуроры дадут правовую оценку действиям должностных лиц учреждения и при необходимости примут меры реагирования.

Георгий Портнов