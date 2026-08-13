У 4,5 тысяч пользователей самокатов в Уфе проверили возраст по фотографии

С начала сезона аренды самокатов в этом году Яндекс Go запросил дополнительное подтверждение возраста с помощью фотоконтроля у 4,55 тыс. уфимцев. Для этого им потребовалось загрузить портретную фотографию и снимок паспорта, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Около 2,9 тыс. человек не предоставили документы и не могут арендовать самокаты. Около 1,6 тыс. пользователей прислали фото и снимки документов. Из них 720 человек не смогли доказать, что достигли 18 -летнего возраста, и потеряли доступ к сервису, а 896 пользователей полностью прошли проверку, добавили в компании.

Технология фотоконтроля возраста анализирует поведение клиента в кикшеринге, в том числе, неправильную парковку или проезд по пешеходному переходу без спешивания. Поводом для проверки могут стать обращения жителей с фото- или видеоматериалами, на которых самокатом управляет несовершеннолетний. За передачу аккаунта несовершеннолетнему полагается штраф до 30 тыс. руб. и блокировка аккаунта, отмечают в сервисе.

Майя Иванова