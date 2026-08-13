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Журналист Александр Щербаков из Удмуртии с позывным Газета погиб в зоне СВО

Журналист из Удмуртии Александр Щербаков (позывной Газета) погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Агентстве печати и массовых коммуникаций республики.

Фото: Предоставлено редакцией газеты «Победа»

Фото: Предоставлено редакцией газеты «Победа»

С 1995 года он работал в красногорской газете «Победа» фотокорреспондентом, редактором радио и корреспондентом. В соавторстве с коллегой Александр Щербаков выпустил сборник стихов. Активно участвовал в жизни Красногорского района. Обладатель множества почетных грамот.

«Особую силу имели его зарисовки о солдатах-контрактниках, срочниках, ветеранах войны и участниках трудового фронта. Эта тема была ему по-настоящему близка, поэтому неудивительно, что он отправился на передовую защищать Родину»,— говорится в некрологе.

Прощание с Александром Щербаковым прошло 13 августа в 11:00 около районного дома культуры.