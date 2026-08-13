Каллас обсудила с главой МИД Казахстана поставки энергоресурсов по КТК

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев и руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас обсудили по телефону развитие инфраструктуры для поставок энергоресурсов, в частности, в рамках Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«Собеседники уделили внимание вопросам взаимодействия в сфере энергетики и дальнейшим перспективам развития международной инфраструктуры поставок энергоресурсов», — следует из сообщения.

Стороны также обсудили расширение торгово-экономических связей, перспективные направления сотрудничества, график двусторонних и многосторонних контактов. Господин Кошербаев и госпожа Каллас выразили взаимную приверженность расширению перспективных сфер сотрудничества, уточнили в МИД.

В июне в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель были подписаны соглашения на сумму свыше $12 млрд.

Через инфраструктуру КТК Казахстан отправляет более 80% нефти на внешние рынки. В июле Украина возобновила атаки на инфраструктуру объекта. На фоне этого КТК неоднократно приостанавливал работу.