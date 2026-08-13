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Из Прикамья выдворят четырех мигрантов из Китая

Сотрудники краевого главка МВД и бойцы Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на строительной площадке в поселке Половинка Чусовского округа. У четырех из сорока работающих на объекте граждан Китая необходимых документов не оказалось. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

На нарушителей составлены административные протоколы, принято решение об их выдворении за пределы России. В настоящее время мигранты помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства привлечения выявленных иностранных граждан к трудовой деятельности для принятия мер в отношении работодателя.