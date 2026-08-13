Мать осужденного экс-главы минприроды Оренбуржья попала под суд за мошенничество

В Кировском районном суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Натальи Самбурской — матери бывшего министра природных ресурсов Оренбургской области и экс-заместителя главы свердловского МУГИСО Александра Самбурского. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ): по версии следствия, она на протяжении нескольких лет незаконно получала пенсию своего отца Нухима Казаровицкого, скончавшегося в Израиле еще в 2015 году. Об этом сообщает ЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр природных ресурсов Оренбургской области и экс-заместитель главы свердловского МУГИСО Александр Самбурский

Фото: Правительство Оренбургской области Бывший министр природных ресурсов Оренбургской области и экс-заместитель главы свердловского МУГИСО Александр Самбурский

Фото: Правительство Оренбургской области

На заседании 13 августа стало известно, что обвиняемая частично возместила ущерб: на счет Социального фонда России поступило 800 тыс. рублей. Всего в материалах дела фигурирует сумма излишне выплаченных средств — более 2,4 млн рублей. По данным суда, Наталья Самбурская совершила как минимум два денежных перевода; объем второго платежа на заседании не раскрывался.

Ключевым элементом схемы следствие считает поддельную доверенность: подпись умершего пенсионера в документах была фальсифицирована, однако установить лицо, причастное к подделке, пока не удалось. В настоящее время на две квартиры, находящиеся в собственности Натальи Самбурской, наложены обеспечительные меры — любые сделки с этой недвижимостью запрещены. Сама фигурантка дела остается под подпиской о невыезде.

Дело Натальи Самбурской развивается на фоне приговора ее сыну. 8 мая 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга назначил Александру Самбурскому девять лет лишения свободы в колонии строгого режима по четырем эпизодам получения взятки (ст. 290 УК РФ).

Суд установил, что в 2020–2024 годах экс-чиновник вымогал средства у руководителей коммерческих структур, подконтрольных его ведомству. Среди форм незаконного вознаграждения фигурировали пользование автомобилем Lexus LX 570, а также имущественные ценности — диван стоимостью 190 тыс. рублей, подарочные сертификаты ЦУМа на 300 тыс. рублей и световое оборудование с монтажом ориентировочно на 500 тыс. рублей (в том числе для дома родителей чиновника). Помимо тюремного срока суд обязал бывшего министра выплатить штраф в размере 28 млн рублей.

Яна Вежлева