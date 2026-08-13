Украина построит в Литве завод для выпуска боеприпасов по стандартам НАТО

Днепровский энергомеханический завод (ДЭМЗ) профинансирует строительство нового промышленного комплекса по производству боеприпасов в Литве. Министерство экономики и инноваций Литвы подтвердило, что подпишет соглашение с украинской компанией, передает LRT.

«ДЭМЗ инвестирует в новый завод по производству боеприпасов в Литве... где будут разрабатываться и тестироваться новые продукты, соответствующие стандартам НАТО», — заявили в министерстве.

Какие боеприпасы планируется производить, не уточняется. Строительство начнется этой осенью, запустить производство планируется в конце 2027 года.