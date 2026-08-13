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Украина построит в Литве завод для выпуска боеприпасов по стандартам НАТО

Днепровский энергомеханический завод (ДЭМЗ) профинансирует строительство нового промышленного комплекса по производству боеприпасов в Литве. Министерство экономики и инноваций Литвы подтвердило, что подпишет соглашение с украинской компанией, передает LRT.

«ДЭМЗ инвестирует в новый завод по производству боеприпасов в Литве... где будут разрабатываться и тестироваться новые продукты, соответствующие стандартам НАТО», — заявили в министерстве.

Какие боеприпасы планируется производить, не уточняется. Строительство начнется этой осенью, запустить производство планируется в конце 2027 года.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года литовское госпредприятие в Гирайте уже запустило производство патронов для борьбы с беспилотниками, планируя выпускать до 5 млн штук в год. Это единственное в странах Балтии предприятие по производству боеприпасов к стрелковому оружию, и пробные партии патронов уже отправлены в Швецию и Францию.

Помимо этого, в августе 2025 года министры обороны Украины и Литвы подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции. Документ предусматривает создание новых возможностей для совместных предприятий, развитие украинских компаний в Литве и обмен технологиями.

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