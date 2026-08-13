В Башкирии назначен новый руководитель службы судебных приставов
Временным исполняющим обязанности руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии назначен подполковник внутренней службы Дмитрий Бровченко. Он возглавил региональное управление 10 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
С 2001 по 2019 год Дмитрий Бровченко работал на различных должностях в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов, в том числе — заместителем руководителя ведомства.
До недавнего времени Дмитрий Бровченко занимал должность руководителя управления ФССП по Кировской области.
Бывший главный судебный пристав Башкирии генерал-майор внутренней службы Ильнур Махмутов назначен врио руководителя управления ФССП по Саратовский области.