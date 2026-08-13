Тайвань подвергся кибератакам с использованием ИИ

В Тайване в июле были зафиксированы кибератаки с применением ИИ. Целями были правительственные ведомства острова, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства цифровых дел. По данным ведомства, атаки совершались из-за рубежа, конкретные страны в заявлении не упоминаются.

Хакеры применяли гибридную тактику, сочетая ручные операции с помощью ИИ-агентов, включая инструменты типа Open Claw. Министерство подчеркнуло, что все источники, методы и масштабы воздействия были полностью изучены, а затронутые подразделения уже устраненили последствия.

Как пишет Reuters, Тайвань в последние годы неоднократно жаловался на «гибридную войну» со стороны Китая, включая военные учения, кампании по дезинформации и кибератаки. По данным Бюро национальной безопасности острова, в 2025 году число кибератак КНР против ключевой инфраструктуры Тайваня — от больниц до банков — выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 2,63 млн атак в день.

Заявление Тайваня прозвучало спустя день после того, как израильская компания Dream, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила в своем блоге о раскрытии хакерской атаки с использованием ИИ. В результате нее были украдены учетные данные и другая информация у неназванного правительства в Азии.

Екатерина Наумова