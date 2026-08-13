У 11 тысяч самокатчиков в Екатеринбурге проверили возраст по фотографии

С начала сезона аренды самокатов в 2026 году Яндекс Go запросил дополнительное подтверждение возраста почти у 11 тыс. пользователей из Екатеринбурга. Для этого сервис применяет технологию фотоконтроля, которая помогает выявлять аккаунты, принадлежащие детям или подросткам, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Тем, кому назначили проверку, нельзя арендовать самокаты до подтверждения возраста. По данным сервиса, из 10 885 пользователей, которым назначили проверку, 7 646 еще не предоставили документы. Свои фото и снимки документов прислали 3 239 человек: из них 1 205 не смогли подтвердить возраст и потеряли доступ к сервису, 2 034 прошли проверку и снова могут арендовать самокаты.

Как пояснили в компании, технология фотоконтроля анализирует поведение пользователя, в том числе нарушения правил сервиса — например, неправильную парковку и проезд по пешеходному переходу без спешивания. Поводом для проверки также могут стать обращения жителей с фото- и видеоматериалами.

Для прохождения проверки нужно загрузить селфи и снимок паспорта. «Если совершеннолетие не подтвердится, доступ к аренде закроют. Вернуть его можно после повторного прохождения фотоконтроля возраста с подтверждающими документами»,— добавили в Яндекс Go.

В компании напомнили, что за передачу аккаунта несовершеннолетнему предусмотрены штраф до 30 тыс. руб. и блокировка аккаунта.

Полина Бабинцева