Квартальная прибыль Lenovo выросла на 176%

Общая выручка компании Lenovo по итогам второго квартала выросла на 43% и составила рекордные $26,94 млрд. Это оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших $22,33 млрд. Основным драйвером стало производство оборудования с использованием технологий ИИ — от них выручка выросла на 60% в годовом исчислении до $9,3 млрд, что составило 35% от общей выручки компании.

Чистая прибыль выросла на 176% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила $1,1 млрд. Результаты второго квартала позволяют компании сохранять шансы на достижение поставленной цели по выручке в $100 млрд по итогам 2026 года.

После публикации результатов деятельности во втором квартале акции Lenovo выросли в цене на 20%.

Евгений Хвостик