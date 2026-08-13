Квартальная прибыль Lenovo выросла на 176%
Общая выручка компании Lenovo по итогам второго квартала выросла на 43% и составила рекордные $26,94 млрд. Это оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших $22,33 млрд. Основным драйвером стало производство оборудования с использованием технологий ИИ — от них выручка выросла на 60% в годовом исчислении до $9,3 млрд, что составило 35% от общей выручки компании.
Чистая прибыль выросла на 176% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила $1,1 млрд. Результаты второго квартала позволяют компании сохранять шансы на достижение поставленной цели по выручке в $100 млрд по итогам 2026 года.
После публикации результатов деятельности во втором квартале акции Lenovo выросли в цене на 20%.
В первом квартале 2026 года доходы другого крупного производителя чипов AMD также существенно выросли благодаря устойчивому спросу на продукцию для технологий искусственного интеллекта. Выручка компании увеличилась на 38% и достигла $10,25 млрд, а чистая прибыль выросла на 95% по сравнению с первым кварталом 2025 года.
В третьем квартале 2024/25 финансового года (завершившегося 31 декабря) Lenovo уже отмечала рост выручки и прибыли, основным драйвером которого также стало производство оборудования для ИИ. Тогда общая выручка составила $18,8 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль достигла $430 млн, также увеличившись на 20%.
Lenovo активно интегрирует искусственный интеллект в свои продукты и решения: в 2026 году компания совместно с FIFA запустила для 48 футбольных сборных аналитический инструмент Football AI Pro. Эта система, основанная на собственной модели Football Language, разбирает матчи, выявляет слабые стороны соперника и анализирует стандарты, предлагая варианты тактических решений, что стало возможным благодаря развернутой Lenovo на стадионах инфраструктуре из примерно 10 тысяч компьютеров.