Тамбовский губернатор заявил о взломе Telegram-канала после матерного поста

В четверг, 13 августа, в Telegram-канале губернатора Тамбовской области Евгения Первышова был опубликован стикер с рисунком уставшего персонажа за компьютерным столом и нецензурной подписью. Спустя пару минут он был удален, а еще спустя почти час глава региона написал там же, что его Telegram-канал был взломан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В настоящее время все доступы восстановлены. Приношу извинения подписчикам»,— говорится в сообщении господина Первышова, опубликованном в 13:41.

Стикер появился в канале в 12:55. По данным сервиса tgstat, удалили его в 12:57. Множество каналов успели заметить публикацию, сделать репосты и скриншоты.

До инцидента, в 11:53, в канале губернатора был размещен пост о ежемесячном личном приеме жителей Тамбова в штабе общественной поддержки «Единой России».

Денис Данилов