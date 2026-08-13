В Самарской области цирк-шапито получил предостережение из-за нарушений с гастролями

Индивидуальный предприниматель — владелец цирка шапито — получил предостережение за несвоевременное уведомление о гастрольной деятельности в Самарской области. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Львова / Коммерсантъ Фото: Наталья Львова / Коммерсантъ

Предприниматель не проинформировал контрольный орган не менее чем за 10 дней до начала выступлений, как того требует Положение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в цирках. Гастроли планировалось начать 11 августа 2026 года в селе Кинель Черкассы, но уведомление поступило с нарушением установленного срока.

В связи с этим 4 августа предпринимателю было объявлено предостережение.

Георгий Портнов