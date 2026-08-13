По маршруту Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский перевезли 485 тыс. человек

На скором пригородном маршруте Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский, запущенном на Свердловской железной дороге 11 августа 2024 года, за два года перевезли более 485 тыс. пассажиров. В пресс-службе СвЖД отметили, что спрос растет с каждым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Жители Ирбита и Туринска (Свердловская область) отмечают удобство прямых поездок в Екатеринбург без пересадок, а екатеринбуржцы активно используют поезд для туристических выездов на выходные. При этом по выходным дням в состав каждого поезда включают дополнительный третий вагон. На маршруте используются современные вагоны с кондиционерами и экологичными санузлами. В салонах установлены эргономичные кресла со столиками, подлокотниками, опорами для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел предусмотрены розетки для зарядки устройств.

Время следования до Ирбита в среднем составляет около 3 часов 40 минут, до станции Туринск-Уральский — почти 5 часов. С 29 марта 2026 года расписание дневного поезда изменено: отправление на выходных сдвинуто на 2,5 часа позже, чтобы у туристов было больше времени на прогулки по Ирбиту и осмотр достопримечательностей. Поезда курсируют дважды в день с остановками на станциях Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж и Егоршино.

Ирина Пичурина