Не в своей смете

В Саратовской области директоров школ и заведующих детсадами избавят от роли госзаказчиков при капремонте. Законопроект, внесенный в облдуму, передает эти функции местным администрациям. Инициатива призвана защитить педагогов от несвойственных задач: отсутствие профильного образования у руководителей соцобъектов приводило к срывам сроков и рискам хищений при работе с подрядчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профильный комитет вынес законопроект о лишении директоров школ полномочий госзаказчика на заседание парламента

Фото: Саратовская областная Дума Профильный комитет вынес законопроект о лишении директоров школ полномочий госзаказчика на заседание парламента

Фото: Саратовская областная Дума

В Саратовскую областную думу внесен законопроект, который изменит практику строительства и капитального ремонта социальных объектов в регионе. Документ освобождает директоров школ, заведующих детсадами и руководителей домов культуры от полномочий государственного заказчика. Теперь муниципалитеты смогут получать межбюджетные трансферты из регионального бюджета на эти цели только при условии, что функции заказчика возьмут на себя местные администрации или специализированные муниципальные учреждения.

Совместную законодательную инициативу выдвинули губернатор Саратовской области и региональный прокурор. В парламенте документ продвигают председатель областной думы Алексей Антонов и депутаты фракции «Единая Россия» Александр Янклович и Антонина Галяшкина.

Поводом для разработки поправок стала сложившаяся практика, при которой обязанности заказчика возлагались на руководителей соцучреждений. Как отмечается в пояснительной записке, педагоги и работники культуры не имеют профильного строительного образования. Это приводило к ошибкам при формировании технических заданий, невозможности выявить отступления подрядчиков от технологий, срывам сроков и создавало риски хищения бюджетных средств. На недопустимость подобной практики ранее обращал внимание Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Наши директора муниципальных школ, руководители спортивных учреждений, заведующие детских садов и библиотек должны исполнять свои непосредственные обязанности, а не курировать стройки, не имея надлежащей подготовки и знаний»,— заявил господин Антонов по итогам рабочего совещания с представителями муниципалитетов. По его словам, органы местного самоуправления инициативу поддержали, поскольку аналогичный механизм уже успешно апробирован в рамках национальных проектов. Исключение будет сделано лишь для срочных противоаварийных работ.

Финансово-экономическое обоснование подчеркивает, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета. Счетная палата Саратовской области, изучив документ 5 августа, не выявила в нем коррупциогенных факторов, отметив, что нововведение повысит результативность расходования средств.

Рассмотрение законопроекта на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности областной думы ожидается в ближайшее время. Закон планируется ввести в действие со дня официального опубликования, при этом его нормы будут распространяться только на новые правоотношения.

Никита Маркелов