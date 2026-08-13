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Минфин направит Кузбассу почти 6 млрд руб. на социальные расходы

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк договорился с министром финансов Антоном Силуановым о дополнительной финансовой поддержке региона. На социально значимые расходы Кузбасс получит еще 5,6 млрд руб.

«Это дает дополнительную гарантию – все выплаты бюджетникам, ключевые программы поддержки будут идти в полной мере и без задержек»,— написал господин Середюк в Telegram-канале.

В мае правительство России списало Кузбассу около 16 млрд руб. долгов по бюджетным кредитам. До 2030 года региону могут списать еще почти 30 млрд руб. задолженности.

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