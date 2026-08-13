Строитель скончался после падения в шахту лифта в Уфе

Монтажник упал в шахту лифта с высоты восьмого этажа в строящемся 26-этажном доме на Айской улице в Уфе, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Спасатели достали пострадавшего из шахты, но он скончался до прибытия скорой помощи, отметили в ведомстве.

Прокуратура Кировского района Уфы организовала проверку в связи с гибелью работника. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова