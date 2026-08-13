«Наплыв астротуристов приносит экономический доход»

Полное солнечное затмение, которое наблюдалось вчера в Европе впервые за последние 27 лет, вызвало оживленную реакцию в СМИ. Обозреватели обращают внимание на наплыв туристов в районы с наибольшей длительностью этого астрономического явления. По некоторым оценкам, только в Испании доходы от астротуристов могут составить до $400 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солнечное затмение в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters Солнечное затмение в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

La Vanguardia (Барселона, Испания) Затмение околдовало Испанию Миллионы людей стекаются, чтобы стать свидетелями этого исторического явления. Ожидание, любопытство и волнение достигли кульминации в момент, которого все ожидали,— абсолютной темноты. В этом не было неожиданности. Но всего восьми минут лунной тени над страной было достаточно, чтобы миллионы зрителей прервали свои занятия, наблюдая за первым полным солнечным затмением в Испании за сто лет. Астрономическое событие превратилось в коллективный праздник, мощный взрыв благоговения, охватившего общественные места, где люди, пришедшие в одиночку или вместе, могли разделить этот завораживающий момент.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Круизные корабли, тихие городки и однодневный фестиваль: миллионы людей по всей Европе стекаются в места, откуда хорошо видно затмение Это был момент трепета, который разделили миллионы по всей Европе: затмение, закрывшее Солнце, которое днем погрузило часть континента во тьму, когда температура упала, а птицы вдруг затихли. Затмение в среду началось в отдаленном районе в арктической части России, а затем очертило дугу над большей частью Западной Европы. Лучшими местами для наблюдения были Гренландия, Исландия и Испания, а также часть Португалии. В некоторых частях этих стран затмение было полным, что привлекло миллионы местных жителей и тысячи туристов со всего мира. Среди связанных с затмением мероприятий был организованный исландской певицей Бьорк музыкальный фестиваль в парке Видистадутун (в Исландии.— “Ъ”), предлагавший подобранное диджеями музыкальное сопровождение, пока люди наблюдают за затмением. В Испании, где ожидались лучшие места для наблюдения за затмением, часы перед ним были полны горячих дебатов о том, какая будет погода в этот момент и откуда лучше наблюдать за этим явлением. Большинство тех туристов, кто хотел понаблюдать за затмением, направились в сельскую местность, заполняя обычно тихие деревни и городки. На протяжении всей истории человечества затмения вызывали изумление, страх и благоговение.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Первое за десятилетия полное солнечное затмение в Европе превратило день в ночь В среду в Европе произошло первое за последние несколько десятилетий полное солнечное затмение. В нескольких странах оно погрузило день в темноту. За этим наблюдали толпы людей с холмов, побережий и других открытых пространств. Люди платили непомерные суммы за проживание в отелях, чтобы оказаться в лунной тени. Вдоль этой полосы, где небо было ясным, Солнце превратилось в черный диск, покрытый туманной короной, окруженный планетами и звездами. Если вы пропустили затмение этим летом, не переживайте. У вас еще есть возможность увидеть «затмение века» в следующем году. 2 августа как минимум десять стран Средиземного моря, а также Ближнего Востока и Африки окажутся в зоне затемнения шириной 160 миль и длиной почти 9,5 тыс. миль. Луна будет находиться вблизи перигея (ближайшей к Земле точки), а Земля — вблизи афелия (наиболее удаленной от Солнца точки), из-за чего Луна будет казаться больше с нашей точки зрения. Проще говоря, это означает, что она будет закрывать Солнце дольше. В пик затмения полная фаза продлится 6 минут и 23 секунды.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Полное солнечное затмение в Испании привело астротуристов в восторг Наплыв астротуристов приносит региону неожиданный экономический доход. Но это также создает дополнительную нагрузку на его инфраструктуру, электросети и экономику, не привыкшую к массовому туризму, в то время как регион борется с угрозой лесных пожаров. По оценкам Министерства экономики Испании, расходы туристов, наблюдающих за затмением, достигнут почти $400 млн. Большая часть этих расходов сосредоточена в Espana vaciada — «пустой Испании», так испанцы называют обширные, малонаселенные внутренние регионы, куда туристы редко заезжают.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик