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«Наплыв астротуристов приносит экономический доход»

В Европе состоялось первое за 27 лет полное солнечное затмение: оценки мировых СМИ

Полное солнечное затмение, которое наблюдалось вчера в Европе впервые за последние 27 лет, вызвало оживленную реакцию в СМИ. Обозреватели обращают внимание на наплыв туристов в районы с наибольшей длительностью этого астрономического явления. По некоторым оценкам, только в Испании доходы от астротуристов могут составить до $400 млн.

Солнечное затмение в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Солнечное затмение в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Солнечное затмение в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

La Vanguardia (Барселона, Испания)

Затмение околдовало Испанию

Миллионы людей стекаются, чтобы стать свидетелями этого исторического явления. Ожидание, любопытство и волнение достигли кульминации в момент, которого все ожидали,— абсолютной темноты. В этом не было неожиданности. Но всего восьми минут лунной тени над страной было достаточно, чтобы миллионы зрителей прервали свои занятия, наблюдая за первым полным солнечным затмением в Испании за сто лет. Астрономическое событие превратилось в коллективный праздник, мощный взрыв благоговения, охватившего общественные места, где люди, пришедшие в одиночку или вместе, могли разделить этот завораживающий момент.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Круизные корабли, тихие городки и однодневный фестиваль: миллионы людей по всей Европе стекаются в места, откуда хорошо видно затмение

Это был момент трепета, который разделили миллионы по всей Европе: затмение, закрывшее Солнце, которое днем погрузило часть континента во тьму, когда температура упала, а птицы вдруг затихли.

Затмение в среду началось в отдаленном районе в арктической части России, а затем очертило дугу над большей частью Западной Европы. Лучшими местами для наблюдения были Гренландия, Исландия и Испания, а также часть Португалии. В некоторых частях этих стран затмение было полным, что привлекло миллионы местных жителей и тысячи туристов со всего мира.

Среди связанных с затмением мероприятий был организованный исландской певицей Бьорк музыкальный фестиваль в парке Видистадутун (в Исландии.— “Ъ”), предлагавший подобранное диджеями музыкальное сопровождение, пока люди наблюдают за затмением.

В Испании, где ожидались лучшие места для наблюдения за затмением, часы перед ним были полны горячих дебатов о том, какая будет погода в этот момент и откуда лучше наблюдать за этим явлением. Большинство тех туристов, кто хотел понаблюдать за затмением, направились в сельскую местность, заполняя обычно тихие деревни и городки.

На протяжении всей истории человечества затмения вызывали изумление, страх и благоговение.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Первое за десятилетия полное солнечное затмение в Европе превратило день в ночь

В среду в Европе произошло первое за последние несколько десятилетий полное солнечное затмение. В нескольких странах оно погрузило день в темноту. За этим наблюдали толпы людей с холмов, побережий и других открытых пространств.

Люди платили непомерные суммы за проживание в отелях, чтобы оказаться в лунной тени. Вдоль этой полосы, где небо было ясным, Солнце превратилось в черный диск, покрытый туманной короной, окруженный планетами и звездами.

Если вы пропустили затмение этим летом, не переживайте. У вас еще есть возможность увидеть «затмение века» в следующем году. 2 августа как минимум десять стран Средиземного моря, а также Ближнего Востока и Африки окажутся в зоне затемнения шириной 160 миль и длиной почти 9,5 тыс. миль. Луна будет находиться вблизи перигея (ближайшей к Земле точки), а Земля — вблизи афелия (наиболее удаленной от Солнца точки), из-за чего Луна будет казаться больше с нашей точки зрения. Проще говоря, это означает, что она будет закрывать Солнце дольше. В пик затмения полная фаза продлится 6 минут и 23 секунды.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Полное солнечное затмение в Испании привело астротуристов в восторг

Наплыв астротуристов приносит региону неожиданный экономический доход. Но это также создает дополнительную нагрузку на его инфраструктуру, электросети и экономику, не привыкшую к массовому туризму, в то время как регион борется с угрозой лесных пожаров.

По оценкам Министерства экономики Испании, расходы туристов, наблюдающих за затмением, достигнут почти $400 млн. Большая часть этих расходов сосредоточена в Espana vaciada — «пустой Испании», так испанцы называют обширные, малонаселенные внутренние регионы, куда туристы редко заезжают.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Полное солнечное затмение–2026

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Мужчина в специальных очках для наблюдения за затмением, Валенсия, Испания

Мужчина в специальных очках для наблюдения за затмением, Валенсия, Испания

Фото: Alberto Saiz / AP

Луна полностью закрывает солнце во время полного солнечного затмения. Вид из астрофизической обсерватории Хаваламбре в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Луна полностью закрывает солнце во время полного солнечного затмения. Вид из астрофизической обсерватории Хаваламбре в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Астрофотографы снимают затмение в Берланга-де-Дуэро, Испания

Астрофотографы снимают затмение в Берланга-де-Дуэро, Испания

Фото: Bernat Armangue / AP

Испанцы в самодельных очках для наблюдения за затмением

Испанцы в самодельных очках для наблюдения за затмением

Фото: Susana Vera / Reuters

Наблюдатель из Лиссабона использует приложение на смартфоне, чтобы определить место наблюдения полной фазы затмения

Наблюдатель из Лиссабона использует приложение на смартфоне, чтобы определить место наблюдения полной фазы затмения

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанцы наблюдают за природным явлением в мобильном планетарии

Испанцы наблюдают за природным явлением в мобильном планетарии

Фото: Susana Vera / Reuters

Женщина в очках виртуальной реальности, Буитраго-дель-Лосоя, Испания

Женщина в очках виртуальной реальности, Буитраго-дель-Лосоя, Испания

Фото: Susana Vera / Reuters

Частичное солнечное затмение в небе над Москвой

Частичное солнечное затмение в небе над Москвой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луна частично закрывает солнце над Пражским градом, Чехия

Луна частично закрывает солнце над Пражским градом, Чехия

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Мультиэкспозиция из семи фотографий, сделанных одной стационарной камерой, показывает этапы солнечного затмения в Арихе, Испания

Мультиэкспозиция из семи фотографий, сделанных одной стационарной камерой, показывает этапы солнечного затмения в Арихе, Испания

Фото: Borja Suarez / Reuters

Участник любительской группы астрофотографов из Испании Los Taraos устанавливает камеру

Участник любительской группы астрофотографов из Испании Los Taraos устанавливает камеру

Фото: Bernat Armangue / AP

Вид на затмение из Арихи, Испания

Вид на затмение из Арихи, Испания

Фото: Borja Suarez / Reuters

Зрители в районе астрофизической обсерватории Хаваламбре, Испания

Зрители в районе астрофизической обсерватории Хаваламбре, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Молекулярный человек» в Берлине в солнечных лучах

«Молекулярный человек» в Берлине в солнечных лучах

Фото: Markus Schreiber / AP

Зритель из испанской Наварреты

Зритель из испанской Наварреты

Фото: Vincent West / Reuters

Полная фаза затмения в испанском Наваррете

Полная фаза затмения в испанском Наваррете

Фото: Vincent West / Reuters

Женщина смотрит на солнечное затмение сквозь сварочную маску в научном центре &quot;Коперник&quot; в Варшаве, Польша

Женщина смотрит на солнечное затмение сквозь сварочную маску в научном центре "Коперник" в Варшаве, Польша

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Вид на Луну, заслоняющую Солнце, из космоса

Вид на Луну, заслоняющую Солнце, из космоса

Фото: Роскосмос

Вид из Лундской обсерватории в Стокгольме

Вид из Лундской обсерватории в Стокгольме

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

Наблюдатели на крыше Оперного театра Осло

Наблюдатели на крыше Оперного театра Осло

Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

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Мужчина в специальных очках для наблюдения за затмением, Валенсия, Испания

Фото: Alberto Saiz / AP

Луна полностью закрывает солнце во время полного солнечного затмения. Вид из астрофизической обсерватории Хаваламбре в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Астрофотографы снимают затмение в Берланга-де-Дуэро, Испания

Фото: Bernat Armangue / AP

Испанцы в самодельных очках для наблюдения за затмением

Фото: Susana Vera / Reuters

Наблюдатель из Лиссабона использует приложение на смартфоне, чтобы определить место наблюдения полной фазы затмения

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанцы наблюдают за природным явлением в мобильном планетарии

Фото: Susana Vera / Reuters

Женщина в очках виртуальной реальности, Буитраго-дель-Лосоя, Испания

Фото: Susana Vera / Reuters

Частичное солнечное затмение в небе над Москвой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луна частично закрывает солнце над Пражским градом, Чехия

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Мультиэкспозиция из семи фотографий, сделанных одной стационарной камерой, показывает этапы солнечного затмения в Арихе, Испания

Фото: Borja Suarez / Reuters

Участник любительской группы астрофотографов из Испании Los Taraos устанавливает камеру

Фото: Bernat Armangue / AP

Вид на затмение из Арихи, Испания

Фото: Borja Suarez / Reuters

Зрители в районе астрофизической обсерватории Хаваламбре, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Молекулярный человек» в Берлине в солнечных лучах

Фото: Markus Schreiber / AP

Зритель из испанской Наварреты

Фото: Vincent West / Reuters

Полная фаза затмения в испанском Наваррете

Фото: Vincent West / Reuters

Женщина смотрит на солнечное затмение сквозь сварочную маску в научном центре "Коперник" в Варшаве, Польша

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Вид на Луну, заслоняющую Солнце, из космоса

Фото: Роскосмос

Вид из Лундской обсерватории в Стокгольме

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

Наблюдатели на крыше Оперного театра Осло

Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

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