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В ДТП в Прикамье погибла старший инспектор ГУФСИН

Вчера на трассе Кудымкар—Гайны случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Lada Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автомобилем ГУФСИН. В результате происшествия скончалась старший инспектор Гайнского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Прикамью Алена Сизова, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщают местные СМИ, в служебной машине находился еще один сотрудник ГУФСИН, который был доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.