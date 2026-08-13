В ДТП в Прикамье погибла старший инспектор ГУФСИН

Вчера на трассе Кудымкар—Гайны случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Lada Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автомобилем ГУФСИН. В результате происшествия скончалась старший инспектор Гайнского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Прикамью Алена Сизова, сообщила пресс-служба ведомства.

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Как сообщают местные СМИ, в служебной машине находился еще один сотрудник ГУФСИН, который был доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.