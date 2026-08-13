«Вымпелком» увеличил чистую прибыль в 1,5 раза во втором квартале

Чистая прибыль «Вымпелкома» по РСБУ во втором квартале выросла в 1,5 раза год к году и достигла 5,7 млрд руб. Выручка от операционной деятельности увеличилась до 89,4 млрд руб. (+11%) за апрель-июнь и достигла 176,1 млрд руб. (+11,4%) по итогам полугодия. Сервисная выручка (от продажи услуг) достигла 85,4 млрд руб. (+11,8%) во втором квартале и 167,7 млрд руб. (+12,6%) за шесть месяцев. Отчетность компания опубликовала в Центре раскрытия корпоративной информации.

EBITDA оператора сократилась на 2,9% до 34,96 млрд руб. по итогам апреля-июня, при снижении рентабельности до 39,1%. По итогам полугодия показатель увеличился на 0,2% до 69,4 млрд руб., однако рентабельность сократилась до 39,4% с 43,8%. В компании объяснили снижение EBITDA ростом расходов на повышение качества услуг для «дальнейшего устойчивого роста бизнеса и финансовых результатов». Капитальные затраты упали на 20,6% до 17,9 млрд руб. во втором квартале и на 19% до 34 млрд руб. за полгода.

«Текущая динамика капитальных затрат отражает наши операционные планы по развитию сети и обусловлена изменениями в графике поставок и реализации инвестиционных проектов внутри года относительно аналогичного периода 2025 года. Мы последовательно реализуем нашу инвестиционную программу без привлечения внешних заимствований» ,— указано в сообщении «Вымпелкома».

Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,4 с 2,48 за апрель-июнь. Количество базовых станций оператора за этот период увеличилось на 10,5%, достигнув 248,9 тыс. Объем дата-трафика вырос до 2,5 тыс. Пбайт (+3,5%). Также компания отчиталась о блокировке 220 млн мошеннических и спам-звонков во втором квартале и сокращении нежелательных вызовов в 2,5 раза.